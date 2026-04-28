Caverion rüstet Klinik-Neubau in Lüneburg aus

Caverion Deutschland hat den Auftrag erhalten, den Neubau für das Eltern-Kind-Zentrum am Städtischen Klinikum Lüneburg mit den Gewerken Heizung, Kälte, Sanitär und Lüftung auszustatten.

„Personalstärke, technisches Know-how und die Erfahrung bei Klinikprojekten sprechen für Caverion“, sagte Ralph Wirth, Bauherrenvertreter des Klinikums, Ende April. Der Auftrag mit einem Wert von rund 7,8 Mio. Euro umfasst nach Angaben von Caverion unter anderem den Anschluss an das Fernwärmenetz, den Einbau von mehr als 23 km Rohrleitungen sowie 273 Sanitär-Objekten. Darüber hinaus werden zahlreiche Lüftungsanlagen und Brandschutzklappen installiert.

Die Arbeiten durch Caverion laufen seit April dieses Jahres und sollen im September 2028 abgeschlossen sein. Das 5-geschossige-Gebäude mit 17.000 qm Bruttogeschossfläche ist für eine Kinder-Notfall-Ambulanz, eine Frühgeborenen- und Kinderintensivstation, die Geburtshilfe sowie eine Frauenklinik konzipiert. Am Städtischen Klinikum Lüneburg entstehen zudem insgesamt sieben Kreissäle sowie ein Sectio-Saal.