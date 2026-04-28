Dienstag, 28. April 2026
StartAktuelles
Aktuelles

Caverion rüstet Klinik-Neubau in Lüneburg aus

Michael Pecka
von Michael Pecka
Der geplante Neubau des Eltern-Kind-Zentrums am Städtischen Klinikum Lüneburg. (Illustration: loomn architekturkommunikation)

Caverion Deutschland hat den Auftrag erhalten, den Neubau für das Eltern-Kind-Zentrum am Städtischen Klinikum Lüneburg mit den Gewerken Heizung, Kälte, Sanitär und Lüftung auszustatten.

„Personalstärke, technisches Know-how und die Erfahrung bei Klinikprojekten sprechen für Caverion“, sagte Ralph Wirth, Bauherrenvertreter des Klinikums, Ende April. Der Auftrag mit einem Wert von rund 7,8 Mio. Euro umfasst nach Angaben von Caverion unter anderem den Anschluss an das Fernwärmenetz, den Einbau von mehr als 23 km Rohrleitungen sowie 273 Sanitär-Objekten. Darüber hinaus werden zahlreiche Lüftungsanlagen und Brandschutzklappen installiert.

Die Arbeiten durch Caverion laufen seit April dieses Jahres und sollen im September 2028 abgeschlossen sein. Das 5-geschossige-Gebäude mit 17.000 qm Bruttogeschossfläche ist für eine Kinder-Notfall-Ambulanz, eine Frühgeborenen- und Kinderintensivstation, die Geburtshilfe sowie eine Frauenklinik konzipiert. Am Städtischen Klinikum Lüneburg entstehen zudem insgesamt sieben Kreissäle sowie ein Sectio-Saal.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group