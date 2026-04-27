Westbahn verlängert mit Strabag PFS

Die Westbahn hat den bestehenden Vertrag mit Strabag Property and Facility Services Österreich (Strabag PFS) erneut verlängert.

Gleichzeitig hat der private, österreichische Fernzuganbieter den Dienstleister nun auch mit den Leistungen für die neue Expansion auf der Südstrecke zwischen Wien und Villach beauftragt, teilte Strabag PFS im April mit. Die Leistungen umfassen den Angaben zufolge die Reinigung der 22 Zuggarnituren im erweiterten Streckennetz in 365 Nächten pro Jahr. Dazu zählen die Innenreinigung aller Waggons, Frontscheibenreinigungen sowie bedarfsgerechte Zwischenreinigungen. Darüber hinaus werden auch Shops und Büros an allen Standorten der Westbahn entlang der Hauptverkehrsachsen – darunter Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Bregenz, München und Stuttgart – gesäubert.

Strabag PFS ist seit Aufnahme des Fahrbetriebs zwischen Österreich und Deutschland im Jahr 2011 exklusiver IFM-Dienstleister der Westbahn.