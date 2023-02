Wisag wird Messedienstleister

Zum 1. Februar ist das Joint Venture aus der Wisag Gebäudetechnik Holding und der Messe Düsseldorf an den Start gegangen. Dabei handelt es sich um den neuen Messedienstleister Wisag Messe Service, der in einer Gesellschaft wichtige Sekundärprozesse für das Messegeschäft bündelt, um einen umfassenden Service zu bieten und die Prozesse zu optimieren. Ein Team von 44 Mitarbeitenden übernimmt seitdem klassische Dienstleistungen wie Auf- und Abbauleistungen in den Messehallen und koordiniert zudem Partnerunternehmen in der Veranstaltungstechnik. Die Wisag Messe Service stellt außerdem in der eigenen Schreinerei Sonderbauten her und betreibt die Poststelle sowie den Versand der Messe Düsseldorf. In einer hauseigenen Druckerei werden zudem die Drucksachen für die Messe und ihre Aussteller erstellt. Die Wisag Gebäudetechnik Holding ist mit 75,1 Prozent an dem Joint Venture beteiligt, die Messe Düsseldorf mit 24,9 Prozent.

