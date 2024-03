Whitepaper: So planen Sie Ihre Schließanlage mit Weitsicht

In vielen Gebäudeanlagen kommen noch rein mechanische Schließsysteme zum Einsatz, die inzwischen 20 bis 30 Jahre im Betrieb sind. Wer bedenkt, wie stark digitale und vernetzte Technologien in der Zeit die Sicherheitstechnik beeinflusst haben, sollte modernere Lösungen bei anstehenden Sanierungs- oder Neubauprojekten unbedingt berücksichtigen. Elektronische Schließsysteme bieten hier einen deutlichen Mehrwert – angefangen bei der flexiblen Vergabe individueller Zutrittsberechtigungen über hohe Manipulationssicherheit bis hin zur Einbindung in smarte Gebäudesysteme.

Für eine fundierte Entscheidung, die kosteneffizient und auch nach vielen Jahren noch dem Stand der Technik entspricht, ist eine gründliche Planung wichtig. Das neuaufgelegte Whitepaper „Schließanlage planen mit Blick auf Kosten & Sicherheit“ von ASSA ABLOY fasst zusammen, welche Kriterien eine zukunftssichere Lösung erfüllen sollte, inklusive einer Bewertungsmatrix zum systematischen Vergleich der Herstellersysteme im Markt.

