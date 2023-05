Check-it ist eine Applikation, um Checklisten, Formulare, Audits, Kontrollen, Protokolle etc. intuitiv und einfach zu digitalisieren und über mobile Endgeräte abzuarbeiten. Dafür stehen diverse Bausteine zur Verfügung, die via Drag & Drop in der Logik zusammengestellt werden können, wie es der Prozess vorgibt. Checklisten können Logiken erhalten, wie das Anpassen des Inhalts an Gegebenheiten, das Bearbeiten einer Liste durch mehrere Personen (z.B. Freigabe-Workflow) oder die automatische Ausgabe von Antworten oder Information beim Abarbeiten von Checklisten.

Aufgrund der Einfachheit können Mitarbeiter ihre Tätigkeiten selbst digitalisieren oder Prozesse optimieren, ohne die Einbindung externer Programmierer oder der IT-Abteilung. Das erhöht die Motivation und Innovation und gleichzeitig werden hohen Kosten für Programmieraufwände erspart.

Dokumentationsnachweise können einfach, schnell und praktisch vor Ort mit einem mobilen Endgerät durchgeführt werden.

Neben einem PDF zum Dokumentationsnachweis können die erhobenen Daten online analysiert, extrahiert oder an ein bestehendes System übergeben werden.

Das Rechte-Management sieht die Verwaltung von Mitarbeitern, Fremdfirmen, Abteilungen und Standorten vor.

Aus der Historie heraus bieten wir Vorlagen für die rechtssichere Organisation Elektrotechnik an, die verantwortliche Elektrofachkräfte in jedem Unternehmen zu schätzen wissen, dazu zählen Freigabescheine, ergänzenden Gefährdungsbeurteilungen, Erlaubnisscheine, Prüfprotokolle, Bestellungen usw. Diese werden bei der Veränderung von Normen und Gesetzen umgehend angepasst, um eine Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Check-it by R.O.E.

Kosten: kostenlose Testversion