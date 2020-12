Infektionsschutz Kompendium 2020

Die Fachzeitschriften Der Facility Manager, hotelbau und industrieBAU haben das „Infektionsschutz-Kompendium“ ins Leben gerufen, das handfeste Informationen der aktuellen SARS-CoV2-Arbeitsschutzregel aus dem Bundesarbeitsministerium vorstellt und über die Empfehlungen der Gebäudetechnik-Verbände zur Lüftung am Arbeitsplatz informiert. Sie finden darin außerdem Servicekonzepte, Lösungen und Produktinnovationen für den Umgang mit der Pandemie am Arbeitsplatz in Industrie, Dienstleistung und Verwaltung.

