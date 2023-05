Sonderheft Job + Karriere 2023

Ausbildung und Studium • Chancen & Karriere • Fachkräftemangel • Arbeitgeber

In diesem Jahr hat sich unser Sonderheft Job & Karriere inhaltlich angepasst und widmet sich dem Fachkräftemangel aus verschiedenen Blickwinkeln. Neben bekannten Inhalten wie den Tabellen zu FM-Studiengängen, die an diversen Hochschulen und Universitäten studiert werden können, bieten Professoren einen Einblick in die Zukunftschancen einer FM-Karriere für Schüler, Auszubildende und Studierende. Einige Dienstleister standen zudem Rede und Antwort zum Thema Frauen im FM und der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden. Und auch mit den Vorurteilen zur Generation Z räumt das diesjährige Sonderheft auf.