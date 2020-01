Treffpunkt FM 2020 – Trends und Lösungen für die Praxis

Wann? Dienstag, 12. Mai 2020, 10.30 – 18.00 Uhr

Wo? M.O.O.CON Leipziger Straße 8, 60487 Frankfurt am Main



Das 2018 von TÜV SÜD Advimo, M.O.O.CON und „Der Facility Manager“ erfolgreich gestartete interaktive Veranstaltungsformat „Treffpunkt FM“ geht bereits in die dritte Runde. Am 12. Mai 2020 sind alle FM-Interessierten nach Frankfurt eingeladen, um gemeinsam mit namhaften Moderatoren aus der Branche über zeitgemäße Lösungen für die Praxis zu diskutieren. Bei der Veranstaltung mit Workshop-Charakter werden an vier Tischen vier unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet. Jeder Teilnehmer hat die Gelegenheit im Wechselturnus an allen Tischen Platz zu nehmen. Anschließend stellen die jeweiligen Tischmoderatoren die Ergebnisse im Plenum vor.

AGENDA Treffpunkt FM 2020 10.30 Uhr Teilnehmerregistrierung 10.45 Uhr Begrüßung 11.00 Uhr Impulsvorträge Smart Building“ und Nutzen für das FM

Matthias Mosig, Prokurist, Bereichsleiter Real Estate Consulting & Advisory (RECA), TÜV SÜD Advimo GmbH Entwicklungen und Quick-Wins im „Daily Business FM“

Mag. (FH) Florian Danner, MRICS, Mitglied im Managementteam, Senior Consultant, M.O.O.CON GmbH 12.00 Uhr Mittagessen und Networking 13.00 Uhr Workshops: Gemeinsame Bearbeitung und Detaillierung der Themen Tisch 1

Smart Building und Smart FM Was bedeutet Smart bei Gebäude und Services eigentlich?

Worauf muss bei einer Umsetzung von Lösungen geachtet werden?

Welchen Nutzen / Mehrwert stiften Smarte Lösungen?

Rechtliche Bedenken und Möglichkeiten

Sinnvolle Analysen und Diagnosen

Möglichkeiten zur Verbindung von Informationen

Technische Spielerei vs. USP und Erfolgsgarant Tisch 2

Nachhaltigkeit im FM Was bedeutet ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit für das FM?

Kann Nachhaltigkeit im FM überhaupt funktionieren?

Welche Zielvorgaben sind realistisch?

Rechtliche Bedenken und Möglichkeiten?

Best Practice und Umsetzungsvorschläge? Tisch 3

FM Strategie 2030 Welches Personal und welche Kompetenzen werden im FM noch benötigt?

Trend oder Wirklichkeit, was muss sich bei allen ändern?

Wie abhängig ist die Strategie von Technologie-Entwicklungen?

Welche Bereiche im FM sind vom Umbruch betroffen? Tisch 4

Der optimale Gebäudebetrieb Wie entwickeln sich aktuell Vertragsbeziehungen?

Was gibt es neues in der Dienstleistungssteuerung?

Moderne Vertragsgestaltung und Steuerungsmechanismen?

Auf welche Trends im Kerngeschäft und bei den Human Resources muss sich das FM vorbereiten? 15:00 Uhr Kaffeepause 15:30 Uhr Workshops Zusammenfassung der Ergebnisse der Tische durch M.O.O.CON, TÜV Süd und die Moderatoren. 16:30 Uhr Keynote 17.15 Uhr Networking-Ausklang der Veranstaltung bei Getränken und Snacks

Stand: Dezember 2019, Änderungen vorbehalten.

Anmeldung

Konditionen: Regulär: 320,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.)

Abonnenten von

Young Professionals (bis einschl. 33 Jahre): 160,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.)

Jeder weitere Teilnehmer erhält bei gemeinsamer Anmeldung 10 % Ermäßigung. 320,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.)von Der Facility Manager und industrieBAU : 290,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.)160,00 Euro (zzgl. 19% MwSt.)Jeder weitere Teilnehmer erhält bei gemeinsamer Anmeldung 10 % Ermäßigung. Jeder weitere Teilnehmer erhält bei gemeinsamer Anmeldung 10 % Ermäßigung. Referent (kostenfrei inkl. Abendveranstaltung) Veranstaltungsort:

M.O.O.CON, Leipziger Straße 8, 60487 Frankfurt am Main Weitere Informationen:



Olivia Uhl-Baumm

Veranstaltungsmanagement

[T] +49 (0) 8233/381-576

[E] Olivia Uhl-BaummVeranstaltungsmanagement[T] +49 (0) 8233/381-576[E] Olivia.Uhl-Baumm@forum-zeitschriften.de

