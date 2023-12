AGENDA workplace-Praxistag 2024

Donnerstag, 21. März 2024

10.15 Uhr

Check-in und Begrüßungskaffee OWP 22, Obere Waldplätze 22, 70569 Stuttgart

10.30 Uhr

Begrüßung durch

Martin Gräber, Leitung Events „Der Facility Manager“

11.00 Uhr

Hybrid Work

Impulsvortrag, Hybrid Work Advisor, Gründerin von talentista now, Professorin an der ESB Business School Reutlingen

Als Professorin an der ESB Business School forscht Johanna Bath seit Jahren zu Trends in der Arbeitswelt und ist eine der gefragtesten Expertinnen für das Thema „Hybrid Work“ und „Hybride Führung“ in Deutschland.

Nach knapp 15 Jahren in verantwortungsvollen Positionen in Beratung und Industrie gründete sie talentista now. Das Ziel dabei war und ist, unsere Arbeitswelt ein Stück besser zu machen. Hybrides Arbeiten mit talentista now bedeutet, dass Human Centricity und Performance keine Gegensätze bilden. Im Gegenteil, sie können sogar nur miteinander gelingen. Diese Philosophie spiegelt sich im Beratungsansatz „Roadmap to Hybrid“ wider.

In zahlreichen Podcast Interviews, Paneldiskussionen und Medienberichten legt Prof. Johanna Bath ihre Ideen zu Hybrider Arbeit dar und prägt die Diskussion über die Zukunft der Arbeit in Deutschland.