Wie eine effiziente Büro-Arbeitswelt in der Mid- und Post-Pandemiezeit aussehen, wollen wir auf unserem diesjährigen workplace-Kongress aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Wobei sich die Frage stellt, wer heute eigentlich noch ein Büro bei seinem Arbeitgeber braucht. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, die wenigsten. Die Fragen lauten heute anders. Erstens: Wie oft wollen Arbeitgeber ihre Angestellten im Büro sehen und wie können sie sie dazu motivieren? Wer will als Mitarbeiter noch ins Büro und was muss dort geboten werden, damit es sich lohnt? Das sind nicht nur Fragen, die die Vorgesetzten und die Personalabteilungen angehen, der Trend zum Home-Office, Mobile und Flexible Working stellen Facility Manager und Office Gestalter vor organisatorische und planerische Herausforderungen.

Nach einer unendlich langen Corona-bedingten Pausen freuen wir uns sehr, unsere erfolgreiche Kooperation mit der Koelnmesse fortzusetzen und zum Auftakt der Orgatec am 25. Oktober unseren workplace-Kongress 2022 zum Thema Office Gestaltung zu organisieren.

AGENDA workplace-Kongress 2022

Dienstag 25. Oktober 2022, 10:00-14:30 Uhr, Offenbachsaal, Orgatec Köln

Begrüßung durch

Martin Gräber, Leitung Events „Der Facility Manager“

Keynote

Die Zukunft des Büros – Lehren aus der Corona-Pandemie

Recht & Unrecht

Arbeitsstättenverordnung

Das Homeoffice – eine rechtsfreie Zone?

Jahrzehntelang haben sich Wissenschaftler und Juristen sich Gedanken Gedanken, darüber gemacht, wie ein gesunder Arbeitsplatz auszusehen hat und den Arbeitgebern entsprechende Pflichten auferlegt. Ist das nun im Home-Office-Zeitalter alles Makulatur? Mitnichten.

Partnervortrag

Kinnarps

Dipl.-Ing. Architektur Katja Koritz,New Work Facilitator und Senior Manager Workplace Strategy sowie Teamlead Interior Design bei der Kinnarps GmbH.

Büroformen

Zellenbüros

Mit Abstand am besten?

Open Space, Open Space, Open Space – jahrelang gab es nichts anderes. Unternehmen, die noch auf klassische Zellenbüros setzten, galten als hinterwäldlerisch. In der Corona-Hochphase war jeder froh, der noch Einer- oder Zweierbüros hatte. Was bedeutet die für künftige Planungen?

Neue Bürowelten

Aktuelle Praxisbeispiele moderner Büroarchitektur

Ende der Veranstaltung