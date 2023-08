AGENDA workplace-Kongress 2023

Mittwoch, 18. Oktober 2023, 10:30-17:00 Uhr, Crown Plaza Frankfurt – Congress Hotel

10.15 Uhr

Check-in und Begrüßungskaffee

10.30 Uhr

Begrüßung durch

Martin Gräber, Leitung Events „Der Facility Manager“

10.45 Uhr

Keynote

t.b.a.

11.30 Uhr

Partnervortrag Kinnarps

12.00 Uhr

Mittagsimbiss

13.00 Uhr

OWP12, Stuttgart-Vaihingen, und Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Senior Manager, Drees & Sommer

Sven Mylius hat mit seinen Teams in Baden-Württemberg die strategische Komponente der Unternehmen im Blick. Hier geht er vor allem der Frage nach, wie New Work Spaces Unternehmensstrategien unterstützen und wie sich Akteure in diesem Bereich optimal positionieren können.

Was dabei herauskommt, wenn ein auf Bau und Immobilien spezialisiertes Beratungsunternehmen für den Eigenbedarf baut, zeigt das OWP12 in Stuttgart Vaihingen: ein Demonstrationsobjekt für grün und digital konzipierte Bürogebäude.

Mit dem neuen Landratsamt des Rems-Murr-Kreises hat Sven Mylius mit seinem Team eine moderne Kreisverwaltung realisiert, die eine ämterübergreifende Kommunikation ohne Barrieren ermöglicht, das Wohlbefinden der Beschäftigten in den Vordergrund rückt und gleichzeitig einem hohen Anspruch an ein bürgernahes Servicecenter gerecht wird.