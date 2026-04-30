Aareon bietet Cloud-Lösung für KI

Die Mainzer Aareon AG erweitert ihr Portfolio im Bereich Immobilienverwaltungen um die Cloud-Lösung easimo, die als Grundlage zur Integration Künstlicher Intelligenz dienen soll.

Die vollständig cloudbasierte All-in-One-Lösung, bildet den gesamten Workflow der Immobilienverwaltung in einer Plattform durchgängig ab – von der Objektbetreuung über Buchhaltung inklusive Zahlungsverkehr und automatisierte Abrechnung von Zusatzleistungen bis hin zu Dokumentenmanagement, Eigentümerversammlungen sowie Kommunikation, Ticketing und Reporting, teilte der Anbieter von SaaS-Lösungen Ende April mit.

Das Unternehmen entwickelt eine KI-Technologie, die sich aktuell in der finalen Pilotphase befinden soll und gezielt auf die Anforderungen von Immobilienverwaltungen ausgerichtet ist. Kunden können ihre heutigen Lösungen je nach Anforderungen weiter nutzen oder sich zu einem passenden Zeitpunkt für eine cloudbasierte Lösung entscheiden, heißt es aus Mainz. „Künstliche Intelligenz wird die Arbeit von Immobilienverwaltungen nachhaltig verändern. Mit easimo und unserer KI-Technologie KIAAN schaffen wir die Basis, entsprechende Funktionen effizient in den Arbeitsalltag zu integrieren“, sagt Franz-Josef Minch, Managing Director für das Segment Immobilienverwaltungen bei Aareon.