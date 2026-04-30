Erneutes Umsatzplus für Klüh

Der Multiservice-Dienstleister Klüh hat 2025 seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent auf 1,108 Mrd. Euro gesteigert – nach einem Umsatzwachstum von 4,5 Prozent im Geschäftsjahr 2024.

„Das Ergebnis spiegelt die stabile Entwicklung der Geschäftsbereiche im In- und Ausland in einem anspruchsvollen Marktumfeld wider“, teilte die Klüh-Gruppe Ende April mit. Nach Unternehmensangaben trug das Auslandsgeschäft mit einem Umsatz von 340,7 Mio. Euro einen stabilen Anteil von 30,7 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Mit Blick auf die Umsatzverteilung zeigten sich erneut die Dienstleistungsbereiche Cleaning (35,0 %), Security (21,3 %), Catering (18,0 %) und Clinic Service (16,3 %) als tragende Säulen, gefolgt von Personal Service (6,1 %) sowie integrierten Serviceleistungen (3,3 %).

Als „Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres“ bezeichnete die Unternehmensgruppe die Inbetriebnahme der eigenen Alarmempfangs- sowie Notruf- und Serviceleitstelle, mit der die Tochtergesellschaft Klüh Security bereits erste Partner und Kunden gewinnen konnte. „Unser Anspruch ist es, Dienstleistungen konsequent weiterzuentwickeln und dabei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Servicequalität miteinander zu verbinden. So schaffen wir Lösungen, die für unsere Kunden wirtschaftlich sinnvoll sind und gleichzeitig Ressourcen schonen“, sagte Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe.