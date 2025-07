Aggreko übernimmt die Mobil in Time Gruppe

Das britische Unternehmen Aggreko, das auf die Vermietung von Energielösungen spezialisiert ist, hat die Mobil in Time Gruppe übernommen, die in den Bereichen temporäre Heizung, Kühlung, Gebäudeheizung und Wasserschadensanierung aktiv ist.

Das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern und 19 Standorten in der Schweiz, Deutschland und Österreich war bislang im Besitz von Verium, einem unabhängigen Multi-Family-Office mit Sitz in Zürich, teilte Aggreko mit. „Diese Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Wachstums- und Expansionsstrategie in Europa dar. Sie stärkt unsere Kompetenz im Bereich der mobilen Energielösungen und erweitert unser Leistungsportfolio um Dienstleistungen zur Wasserschadenssanierung“, sagte Robert Wells, President Europe and Events bei Aggreko.

Für die Kunden, Mitarbeiter und Standorte der Mobil in Time Gruppe soll sich nichts ändern.