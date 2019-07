Alba Facility Solutions gewinnt Ampega

Seit Juni 2019 hat die Alba Facility Solutions die Leistungsabwicklung des Gebäudemanagements der Ampega Real Estate GmbH übernommen. Der Auftrag umfasst alle Aufgaben aus den Bereichen Gebäudemanagement und Hausmeisterdienste für insgesamt 13 Gewerbeimmobilien und einer Fläche von 115.000 qm an Alba. Technische Betreiberverantwortung, Störungs- und Energiemanagement und die Steuerung, Kontrolle und Koordination weiterer Dienstleister gehören ebenfalls zu den zukünftigen Aufgaben. Durch mobile Auftragssteuerung können die Aufträge an nachgelagerte Dienstleister digital erteilt und rückverfolgt werden. Über das Alba-Servicecenter werden Aufgaben überprüft und an die Hausmeister weitergeleitet.

Alba Facility Solutions ist eine Marke der Alba Group und verantwortlich für die Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Alba Group ist Systemdienstleister, der deutschlandweit Facility- und Property-Management-Lösungen sowie integrative Recycling- und Logistik-Dienstleistungen für Industrie und Handel entwickelt.