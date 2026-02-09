All Service Sicherheitsdienste wachsen

Die All Service Sicherheitsdienste GmbH hat ihren Umsatz von 76 Mio. Euro im Vorjahr auf 87 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025 gesteigert.

Die Dachgesellschaft, die All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement, setzte 2025 mit insgesamt etwa 5.000 Beschäftigten mehr als 155 Mio. Euro um, nach einem Jahresumsatz von 125 Mio. Euro im Jahr zuvor, teilte die All Service Sicherheitsdienste GmbH auf Anfrage mit.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstleisters legte die Anzahl der verarbeiteten Meldungen in der Notruf- und Serviceleitstelle gegenüber 2024 um rund 5 Prozent zu. Insgesamt seien 321.475 Alarme professionell bearbeitet worden, im Durchschnitt rund 881 Alarme pro Tag. 854 Alarmmeldungen führten zu einer direkten Alarmierung von Polizei oder Feuerwehr. Darüber hinaus seien 17.949 Interventionsdiensteinsätze und 758 Revierkontrollaufträge koordiniert und durchgeführt worden. Die Zahl der betreuten Videoobjekte nahm um rund 10 Prozent im Vorjahresvergleich zu, heißt es weiter aus Frankfurt am Main.

„Die Zahlen bestätigen unseren konsequenten Fokus auf moderne Sicherheitstechnik, effiziente Prozesse und hervorragend ausgebildete Mitarbeitende“, erklärt Peter Haller, geschäftsführender Gesellschafter der All Service Sicherheitsdienste GmbH.