Die Alpha IC hat jetzt auch in Mannheim ein Büro eröffnet. Seit 1. März ist das Real Estate Beratungsunternehmen in der Quadratestadt. Ausgewählt wurde sie, weil sie bezahlbaren Wohnraum und viel Lebensqualität für qualifiziertes Personal biete, das Unternehmen aber trotzdem nah an den Hot Spots der Immobilienbranche sei. Aktuell arbeiten für Alpa IC rund 70 Menschen in neun Leistungsfeldern an den Standorten Bamberg, Nürnberg, München, Köln, Zürich und nun auch Mannheim.