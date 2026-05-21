Goldbeck betreut Toni Campus Neuried

Die Goldbeck Facility Services haben Anfang Mai das Facility Management für den Toni Campus Neuried bei München übernommen.

Der Auftrag umfasst das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement für die 2021 errichtete Liegenschaft, die auf einer Gesamtfläche von rund 30.000 qm Büroflächen, Laborinfrastruktur, Fitness- und Gastronomieangebote sowie eine Tiefgarage mit etwa 9.000 qm vereint, teilte der Dienstleister im Mai mit.

Für den Auftraggeber Toni Immobilien, eine auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Eigentümer- und Entwicklungsgesellschaft, bewirtschaftet Goldbeck seit 2023 den Toni Park in Augsburg. „Besonders die Kombination aus Laborbetrieb, Büroflächen und gemeinschaftlichen Nutzungen erfordert ein hohes Maß an technischer Kompetenz und Organisationsstärke, genau hier überzeugt die Zusammenarbeit, um eine sehr hohe Mieterzufriedenheit zu gewährleisten“, sagte Thomas Krafft, Geschäftsführer der Toni Immobilien GmbH.