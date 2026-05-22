Drees & Sommer expandiert in Polen

Drees & Sommer hat Anfang Mai das polnische Projektmanagement- und Bauplanungsunternehmen ADC mit rund 70 Mitarbeitern übernommen.

„Durch den Zusammenschluss mit ADC stärkt Drees & Sommer seine interdisziplinäre Aufstellung in Polen deutlich und erweitert sein lokales Portfolio um umfassende Planungs- und Umsetzungskompetenzen“, teilte das Stuttgarter Beratungsunternehmen mit. „Polen ist einer der dynamischsten Bau- und Immobilienmärkte in Mittel- und Osteuropa“, begründete Steffen Szeidl, Vorstandsvorsitzender und Partner von Drees & Sommer, die Akquisition. Ziel sei, in Polen und der gesamten CEE-Region ganzheitliche Lösungen anzubieten, indem Consulting-, Planungs-, Management- und Bauüberwachungsleistungen gebündelt werden.

ADC wurde 2018 gegründet und konzentriert sich auf integrierte Leistungen in den Bereichen Architektur und Design, Consulting und technische Beratung sowie Projektmanagement und Bauüberwachung. In den vergangenen acht Jahren wurden den Angaben zufolge mehr als 300 Projekte in ganz Polen realisiert – von großvolumigen Logistik-, Industrie- und Büroentwicklungen bis hin zu komplexen Stadterneuerungs- und Wohnbauprojekten. Zu den Referenzen zählt unter anderem ein Logistikzentrum in Opoczno mit etwa 50.000 qm Fläche, das gemeinsam mit Drees & Sommer realisiert wurde. Das Stuttgarter Beratungsunternehmen beschäftigte bislang etwa 20 Mitarbeiter an vier polnischen Standorten. Die neue Tochtergesellschaft soll künftig unter dem Logo „ADC – Part of Drees & Sommer“ auftreten und weiterhin von dem bestehenden Managementteam geführt werden.