Analyse: Property Management unter Druck

Der Druck auf die Property Manager in Deutschland nimmt zu. Zu diesem Ergebnis kommt der Property Management Report 2025 von Bell Management Consultants (BMC). Gleichzeitig eröffnen sich aber neue Chancen für Anbieter, die Qualität, Kundennähe und Spezialisierung in den Mittelpunkt stellen, teilte das Beratungsunternehmen mit.

„Unsere Analyse zeigt, dass die Zeiten der reinen Bestandsverwaltung vorbei sind. Entscheidend sind heute Spezialisierung, Qualität und die Fähigkeit, den Auftraggebern echten strategischen Nutzen zu liefern“, sagt Simon Schneider, Senior Projektmanager Research bei BMC. Das Fazit mit Blick auf Dienstleister lautet daher: Anpassung und Weiterentwicklung sind zwingend notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben – gerade in dem aktuellen Marktumfeld, in dem Auftraggeber höhere Ansprüche an Reporting, ESG und Kommunikation stellen.

Auftraggeber fordern mehr

Die in der Studie beschriebenen Veränderungen werden nach Angaben des Beratungsunternehmens maßgeblich durch die Erwartungen der Eigentümer und Asset Manager getrieben: „Sie hinterfragen zunehmend das traditionelle Leistungsbild und fordern neben der klassischen Verwaltung heute vor allem Transparenz im Reporting, digitale Kompetenz und größere Flexibilität. Damit möchte man den Property Manager nicht mehr nur als Verwalter sehen, sondern als Partner, der operative Exzellenz mit strategischem Mehrwert verbindet.“ Das Kompetenzranking in dem Report zeige zudem, dass nicht allein die Größe über den Markterfolg eines Dienstleistungsunternehmens entscheidet, sondern vielmehr klare Stärken und Kundennähe ausschlaggebend seien.

Mit der Kombination aus quantitativer Analyse, Marktvergleichen und Experteneinschätzungen liefert der aktuelle Report laut Herausgeber ein umfassendes Bild zur PM-Branche. Auftraggebern wie Dienstleistern dient er als Orientierungs- und Entscheidungsgrundlage unter anderem bei Ausschreibungen, der Auswahl von Partnern oder der Weiterentwicklung der eigenen Organisation, heißt es weiter aus Köln. Der Property Management Report 2025 steht auf Anfrage (simon.schneider@bell-consultants.com) zur Verfügung.