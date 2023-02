Apleona-Auftrag bei Deutsche und VöV Rückversicherung

Die Deutsche Rückversicherung und die VöV Rückversicherung haben den Auftrag für das Property Management in 20 gewerblich und gemischt genutzten Bestandsimmobilien deutschlandweit an Apleona Real Estate Management übergeben. Die Leistungen umfassen neben dem kaufmännischen Property Management, die Mieterbetreuung, die Nach- und Neuvermietung sowie die technische Betreuung von 45.000 m² Büro-, 35.000 m² Gewerbe- und 13.000 m² Wohnmietflächen. Ein Großteil der Immobilien liegt in Nordrhein-Westfalen. Der Vertrag wurde für drei Jahre mit Verlängerungsoption geschlossen. In der laufenden Startup-Phase werden aktuell die sukzessive Umsetzung von ESG- und Energieeinsparmaßnahmen im Portfolio geprüft.