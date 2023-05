Apleona Schweiz gewinnt Auftrag für Medizinunternehmen

Die IVF Hartmann AG, ein Schweizer Unternehmen für medizinische Verbrauchsgüter, hat die Apleona Schweiz AG mit dem Facility Management für seinen Hauptstandort in Neuhausen am Rheinfall beauftragt. Insgesamt betreut Apleona damit 30 Gebäude, deren Nutzungsarten sowohl Büro als auch Logistik, Produktion und Werkstätten umfassen. Zu den künftigen Dienstleistungen zählen u.a. die Wartung, Inspektion und Instandhaltung der technischen Anlagen sowie Teilleistungen im Energiemanagement. Außerdem stellt Apleona die standorteigene Trinkwasserversorgung durch einen Wasserwart sicher. Apleona strebt eine Eigenleistungsquote für alle technischen Gewerke von über 90 Prozent an.