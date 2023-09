Apleona übernimmt JCW

Der Anbieter für integriertes Facility Management Apleona hat im Juli 2023 die JCW Group Limited (JCW) mit Sitz in Royston (Cambridgeshire) aufgekauft. Das Closing fand am 1. September 2023 statt.

… ist ein auf technisches FM spezialisiertes Unternehmen und besteht in seiner heutigen Rechtsform seit dem Jahr 2014. Seine Ursprünge im Bereich der technischen Dienstleistungen gehen jedoch bis ins Jahr 1903 zurück. Heute beschäftigt das Unternehmen 250 Personen, einen Großteil davon machen qualifizierte Techniker aus. Sämtliche technische Dienstleistungen erbringt JCW in Eigenleistung und verfügt dafür über sechs operative Niederlassungen in UK. Der Kundenstamm kommt hauptsächlich aus den Bereichen Einzelhandel, Bildung, Gewerbe, Freizeiteinrichtungen und dem öffentlichen Sektor.

Hinsichtlich der Übernahme-Details wurde Stillschweigen vereinbart.