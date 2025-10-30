Donnerstag, 30. Oktober 2025
Arcadis beauftragt ISS Deutschland

Michael Pecka
von Michael Pecka
Auch der Hauptsitz von Arcadis in Darmstadt wird künftig von ISS betreut. (Bild: Arcadis Germany GmbH)

ISS Deutschland hat von der Arcadis Germany GmbH den Auftrag für integrierte Facility Services an bundesweit 17 Bürostandorten erhalten.
Zum Leistungsumfang für das Planungs- und Beratungsunternehmen gehören Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen, technisches Gebäudemanagement sowie umfassende Supportservices wie Empfangs-, Backoffice- und Veranstaltungsmanagement, teilte der Facility Services-Anbieter Ende Oktober mit.

„Mit unserer umfassenden Expertise im Betrieb moderner Büroumgebungen schaffen wir nicht nur effiziente, sichere und nachhaltige Arbeitsorte, sondern gestalten auch Servicemomente, die das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeitenden fördern – und Gästen von Arcadis ein erstklassiges Umfeld bieten“, sagt Gerald Klein, Geschäftsführer Office-Segment bei ISS Deutschland.

