Kötter: Umsatzwachstum aus eigener Kraft

Die Kötter Unternehmensgruppe hat im Geschäftsjahr 2025 ihren Umsatz durch nahezu rein organisches Wachstum um 6,6 Prozent auf 770 Mio. Euro und die Mitarbeiterzahl um 2,5 Prozent auf 16.400 Beschäftigte im Vorjahresvergleich erhöht.

„Diese Entwicklung ist Ergebnis klarer strategischer Entscheidungen sowie der hohen Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ sagte Verwaltungsrat Friedrich P. Kötter Mitte Februar. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024 hatte die Firmengruppe ihren Umsatz – überwiegend durch Übernahmen – um 15,2 Prozent auf 722 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

Kötter Security hat den aktuellen Angaben zufolge seine Position als größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche in Deutschland ausgebaut. Impulsgeber für das fast rein organische Umsatzplus, das unter anderem durch die Integration der norddeutschen STuK Sicherheitstechnik GmbH flankiert wurde, waren Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen unter anderem beim Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wie Flughäfen, Informationstechnik und Rechenzentren, heißt es aus Essen. Neuaufträge bzw. Auftragserweiterungen bei bestehenden Kunden vermeldet Kötter auch für die Sparten Cleaning und Personal Service. Mit dem Angebot an Personallösungen punktete man vor allem im Handel sowie im Logistiksektor.

Ziel der Unternehmensgruppe ist, ihre Smart Service Solutions weiter voranzutreiben. Schlüsselelemente sind laut Kötter der zielgerichtete Einsatz von Hightech-Tools, Digitalisierung und KI sowie die Entwicklung zusätzlicher Sicherheits- und Service-Komponenten (bis zu Drohnenabwehr und -einsatz im Security-Sektor bzw. Reinigungsdrohnen-Nutzung in der Sparte Cleaning).

Die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr fallen zurückhaltend aus. „Durch Rekordinsolvenzen und signifikante Firmenabwanderungen ins Ausland ist eine Riesenzahl an Unternehmen für immer vom deutschen Markt verschwunden – und mit ihnen Umsatzpotenziale für die Dienstleister“, erklärte Friedrich P. Kötter.