Mittwoch, 26. November 2025
Ausschreibung des Best Practice FM-Award 2026

Martin Gräber
Am 14./15. September 2026 findet im b’mine Frankfurt Airport das „Best Practice Forum Facility Management 2026“ der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ statt. Die besten vorgestellten Projekte werden durch Voting der Teilnehmenden mit dem Best Practice FM-Award 2026 ausgezeichnet.

Hierfür suchen wir Vortragseinreichungen zu wegweisenden Projekten aus der Praxis aus den Bereichen:
• Nachhaltigkeit
• Digitalisierung
• Gebäudetechnik
• Dienstleistungssteuerung
Einreichen können Facility Manager, Immobilienmanager, Gebäudeverwalter aus Unternehmen, Institutionen und der Öffentlichen Hand, die mit dem Betrieb von Immobilien betraut sind. Ebenfalls zugelassen sind Berater und Dienstleister, insofern sie den Vortrag gemeinsam mit ihren Kunden gestalten.

Interessenten können bis zum 31. März 2026 ihren Themenvorschlag mit Titelangabe, Kurzbeschreibung (max. 3.000 Zeichen + optional erläuternde Grafiken) und Angaben zu den Vortragenden senden an:
Martin Gräber, martin.graeber@forum-zeitschriften.de
Telefon für Rückfragen: 08233/381-120

