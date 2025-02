Bain Capital übernimmt Apleona von PAI Partners

Der europaweit tätige Facility-Services-Anbieter Apleona hat mit der US-amerikanischen Investmentgesellschaft Bain Capital erneut einen neuen Eigentümer. Verkäufer ist das französische Private-Equity-Unternehmen PAI Partners, das Apleona Ende 2020 von der schwedischen EQT übernommen hatte. Finanzmedien berichten über ein geschätztes Transaktionsvolumen von 4,2 Mrd. US-Dollar für den Deal. Das Investment wurde nach Angaben Facility Management-Anbieter mit Sitz in Neu-Isenburg von einem Konsortium unter der Leitung des Private-Equity-Teams von Bain Capital in Europa getätigt.

Apleona ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und hat nach eigenen Angaben 2024 erstmals einen Umsatz von 4 Mrd. Euro erreicht. In die Zeit bei PAI fielen 14 strategische Akquisitionen in Europa, deren größte die Übernahme der Gegenbauer-Gruppe im Jahr 2023 war. Mit dem neuen Eigentümer Bain Capital will Apleona ausgehend von den aktuell mehr als 40.000 Beschäftigten und etwa 4 Mrd. Euro Umsatz weiter wachsen. Das Unternehmen soll dazu auch in Zukunft eigenständig am Markt agieren, erklärt Dr. Jochen Keysberg, CEO von Apleona. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher und behördlicher Genehmigungen.