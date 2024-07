Bosch Building Technologies plant weitere Übernahme

Bosch Building Technologies plant die Übernahme der DMS Digitale Mess- und Steuerungssysteme AG mit Hauptsitz in Ettlingen. Mit dem Zukauf will Bosch Building Technologies sein Leistungsspektrum um den Bereich der Prozessautomation erweitern und sich zum Komplettanbieter für die Großindustrie weiterentwickeln, teilte das Unternehmen am 18. Juli mit.

Das Portfolio von DMS umfasst integrierte und gewerkeübergreifende Lösungen aus den Bereichen Gebäudesicherheit, Gebäudeautomation, Energieeffizienz, Nachhaltigkeitsberatung sowie digitale Services. Die Lösungen des Unternehmens finden sich unter anderem in komplexen Produktionen, Rechenzentren sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen namhafter Unternehmen. „Mit der DMS AG ergänzt ein weiterer Automationsspezialist mit hochqualifizierten und erfahrenen Mitarbeitenden unser Systemintegratoren-Geschäft“, sagte Thomas Quante, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Building Technologies.

Die Akquisition reiht sich in die 2019 und 2022 erfolgten Zukäufe der GFR Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung – heute Bosch Building Automation GmbH – sowie der Hörburger GmbH ein. Im Bereich Gebäudeautomation ist Bosch Building Technologies nach eigenen Angaben in Deutschland im vergangenen Jahr mit 25 Prozent deutlich über Markt gewachsen.

Die entsprechenden Verträge zur Übernahme der DMS wurden am 18. Juli 2024 unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.