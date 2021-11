BTGA: Erste Absolventen beenden Studiengang zum TGA-Manager

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) hat im Rahmen seiner Jahrestagung 2021 in Saarbrücken die ersten Absolventen zum zertifizierten TGA-Manager ausgezeichnet. Der einjährige Studiengang kann an der Frankfurt School of Finance & Management studiert werden und besteht aus acht Modulen.

Der BTGA entwickelte den Studiengang „Zertifizierter TGA-Manager“ in Zusammenarbeit mit der Frankfurt School. Das Weiterbildungsangebot richtet sich an angehende Führungskräfte aus der Branche der technischen Gebäudeausrüstung, um ihre fachlichen und methodischen Kenntnisse für ihre Rolle als Führungskraft zu vertiefen. Die acht Module sind in Betriebswirtschaftslehre, Marketing & Vertrieb, Compliance, Projektmanagement, Trends & Digitalisierung, Kommunikation & Konflikt, Unternehmensführung und Leadership gegliedert. Am 21. März 2022 geht der Studiengang in die zweite Runde und das erste Modul Betriebswirtschaftslehre startet auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management.

Wollen Sie das Studium „Zertifizierter TGA-Manager“ für 2022 beginnen, dann informieren Sie sich unter: www.fs.de/tga