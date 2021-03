Bundesregierung verlängert Homeoffice-Verordnung bis 30. April

Die Corona-Arbeitsschutz-Verordnung wird laut Bund-Länder-Beschluss vom 3. März bis 30. April 2021 verlängert. Arbeitgeber müssen demnach weiterhin überall dort Homeoffice anbieten, wo keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Bislang war die Verordnung des Bundesarbeitsministeriums bis 15. März befristet. Die Verordnung enthält zudem Schutzmaßnahmen für diejenigen Beschäftigten, deren Anwesenheit im Betrieb unverzichtbar ist.

Dazu zählen unter anderem folgende Punkte:

Arbeitgeber sind verpflichtet, Homeoffice anzubieten, soweit keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, Homeoffice zu nutzen.

Für Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten können, haben die Arbeitgeber durch geeignete Maßnahmen den gleichwertigen Schutz sicherzustellen.

Betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen sind auf ein Minimum zu reduzieren

In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten sollen möglichst kleine Arbeitsgruppen gebildet und wenn möglich zeitversetzt gearbeitet werden.

Für das Arbeiten im Betrieb müssen Arbeitgeber zumindest medizinische Gesichtsmasken (OP Masken) zur Verfügung stellen, wenn Anforderungen an Räume oder Abstand aus bestimmten Gründen nicht eingehalten werden können.

Da in vielen Lebensbereichen weitere Kontaktbeschränkungen und zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen kaum mehr möglich seien, brauche es unbedingt zusätzliche und zeitlich befristete Maßnahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes als Beiträge zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten, begründet die Bundesregierung die Maßnahme. Dies diene auch dem Schutz der Gesamtbevölkerung sowie derjenigen Beschäftigten, deren Anwesenheit im Betrieb unverzichtbar ist. In diesem Sinne soll die Verordnung die epidemiologisch relevanten Kontakte am Arbeitsplatz und auf dem Weg zu Arbeit reduzieren.