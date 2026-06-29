BVBS wählt neuen Vorstand

Mit Martin Schuff, Geschäftsführer der Bechmann GmbH, und Björn Wolff, COO der Hottgenroth Software AG, hat der Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen (BVBS) auf seiner Jahresversammlung am 11. Juni in Berlin zwei neue Mitglieder in den Vorstand berufen.

Sie übernehmen die Positionen von Dominik Hartmann und Carsten Wittlage (gripsware datentechnik GmbH), die nicht mehr zur Wahl angetreten waren und das Gremium nach mehrjähriger Zugehörigkeit verlassen haben, teilte der Verband mit.

Im Vorstand des BVBS bestätigt wurden:

• Prof. Dr. Joaquin Diaz (Professor für Bauinformatik und Nachhaltiges Bauen an der Technischen Hochschule Mittelhessen) als Vorstandsvorsitzender

• Dietmar Bernert (Infrakit Group Oy) als stellvertretender Vorstandsvorsitzender

• Jörg Butt (G&W Software AG)

• Hagen Lotz (Vertriebs.Management Hagen Lotz)

• Ralf Mosler (Autodesk GmbH)

• Johannes Reischböck (IMbudget GmbH)

„Mit ihren fachlichen Schwerpunkten und unterschiedlichen Erfahrungen bereichern die neuen Vorstandsmitglieder die Arbeit im BVBS. Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Entwicklung des Verbands fortsetzen und die digitale Transformation im Bauwesen vorantreiben“, sagte Diaz. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde zudem ein Strategiepapier für künftige Ziele, Werte und Handlungsfelder des BVBS erarbeitet, das in Kürze veröffentlicht werden soll.