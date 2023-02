CAFM-News Themenwoche: Smart Building aus Sicht eines FM-Dienstleisters

Was macht ein Smart Building interessant für Dienstleister im Facility Management ? Wo bieten die Gebäude Vorteile, wie sparen sie Kosten und was sollten Planer und Errichter hierfür bedenken? Fragen wie diese beantworten Dave Gebauer und Thilo Asmuß, Smart Building-Spezialisten bei Engie, in einem umfassenden Interview, das die CAFM-News heute als Themenwoche im Februar veröffentlicht haben. Der Titel des Interviews lautet „Smart Building: In Zukunft wird es ohne nicht gehen„.

Ziel der Themenwochen ist, möglichst fundiert und umfassend Inhalte, die für Facility Manager relevant sind, zu vertiefen und den Lesern einen deutlichen Mehrwert zu bieten. Zugleich kann sich das Unternehmen, das sich im Rahmen des Beitrags engagiert, als Spezialist für das Themenfeld ausweisen.

Unternehmen, die sich mit Ihren Lösungen für einen oder mehreren der angebotenen Bereiche hervorheben möchten, können sich direkt an Verena David wenden, die alle relevanten Informationen zu den Themenwochen bereit hält.