Call for Papers: Nachhaltigkeit durch FM

Am 15./16. September 2025 laden Der Facility Manager und gefma zur Tagung „Nachhaltigkeit durch FM“ ins Hotel Berlin in Berlin. Im Rahmen der Tagung vermitteln wir rechtliches sowie technisches Expertenwissen und zeigen anhand von wegweisenden Praxisbeispielen auf, wie Immobilieneigentümer und -betreiber den Anforderungen an einen nachhaltigen Gebäudebetrieb gerecht werden.

Für das Programm suchen wir noch Vorträge zu den Themenbereichen:

• Praxisbeispiele/Objektberichte aus den Segmenten

Office, Retail, Industrie, Öffentliche Hand, Health Care

• Gebäudetechnische Innovationen

• Energiemanagement

• Elektromobilität

• Datenmanagement / IT / Künstliche Intelligenz

Bevorzugt: Vorträge von Redner*innen, die als Facility Manager*innen / Immobilienverantwortliche für den Immobilienbetrieb einer größeren Liegenschaft zuständig sind.

Interesse? Dann senden Sie bis zum 16. April an martin.graeber@forum-zeitschriften.de Ihre Einreichung mit folgenden Angaben

• Vortragstitel

• Name und Position

• Kurzvita

• Beschreibung des Vortragsinhalts (max. 1.500 Zeichen)