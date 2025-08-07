Carrier übernimmt Blaich Automation

Carrier hat die Blaich Automation GmbH übernommen und gründet an deren Firmensitz in Leinfelden-Echterdingen die erste Automated Logic Niederlassung in Deutschland.

„Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Präsenz von Automated Logic in Zentraleuropa und zur Erweiterung unserer Fähigkeit, integrierte, intelligente Gebäudelösungen in leistungsstarken, anspruchsvollen Sektoren zu liefern“, sagte Karl Boerner, Managing Director Central Europe bei Carrier.

Automated Logic ist auf die Entwicklung und Herstellung von Energiemanagementlösungen spezialisiert, die auf dem Kommunikationsprotokoll BACnet basieren. Diese ermöglichen Gebäudebetreibern, Systeme wie HLK, Beleuchtung, Brandschutz, Aufzüge und Sicherheitstechnik auf einer Plattform zu optimieren und zu verwalten. Blaich Automation entwickelt seit 2004 individuelle Prozesse für die Anlagen-, Gebäude- und Medientechnik von gewerblichen Kunden. Das Leistungsspektrum reicht nach eigenen Angaben von der Konzeption über das Engineering und die Ausführung bis hin zur langfristigen Betreuung.