Caverion übernimmt S&A Schaltanlagenbau

Caverion Deutschland erwirbt mit Wirkung zum 31. März die S&A Schaltanlagenbau GmbH mit Sitz im niedersächsischen Garbsen, um sein Portfolio im Bereich Gebäudeautomation zu ergänzen.

„Das Unternehmen bietet Komplettlösungen aus einer Hand – von der Planung, über die Entwicklung und Fertigung bis zum hin Service“, sagte Manfred Simmet, Geschäftsführer von Caverion Deutschland. Simmet verspricht sich von der Akquisition „zahlreiche Synergien mit den Caverion-Geschäftsfeldern“.

S&A Schaltanlagenbau erwirtschaftete den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr mit 45 Beschäftigten rund 6 Mio. Euro Jahresumsatz mit Automatisierungstechnik und Schaltanlagenbau für Industrieunternehmen, Gewerbeimmobilien und öffentliche Einrichtungen.