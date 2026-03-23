Montag, 23. März 2026
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Caverion übernimmt S&A Schaltanlagenbau

Michael Pecka
von Michael Pecka
Screenshot: www.sua-msr.de

Caverion Deutschland erwirbt mit Wirkung zum 31. März die S&A Schaltanlagenbau GmbH mit Sitz im niedersächsischen Garbsen, um sein Portfolio im Bereich Gebäudeautomation zu ergänzen.

„Das Unternehmen bietet Komplettlösungen aus einer Hand – von der Planung, über die Entwicklung und Fertigung bis zum hin Service“, sagte Manfred Simmet, Geschäftsführer von Caverion Deutschland. Simmet verspricht sich von der Akquisition „zahlreiche Synergien mit den Caverion-Geschäftsfeldern“.

S&A Schaltanlagenbau erwirtschaftete den Angaben zufolge im vergangenen Geschäftsjahr mit 45 Beschäftigten rund 6 Mio. Euro Jahresumsatz mit Automatisierungstechnik und Schaltanlagenbau für Industrieunternehmen, Gewerbeimmobilien und öffentliche Einrichtungen.

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