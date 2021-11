CRE-Zukunftsreport von Colliers

Colliers hat auf EMEA-Ebene einen Leitfaden mit dem Titel „CRE – our industry today, tomorrow, and beyond: Engage, Evolve, Accelerate” veröffentlicht. Er soll Unternehmen als Hilfestellung dienen, wie Nutzerstrategien und die Arbeitsorganisation an die neuen Bedingungen nach der Coronapandemie angepasst werden können. Für einen langfristigen Erfolg seien flexible Arbeitsflächen und Technologien für kollaboratives Arbeiten in hybriden Teams ein entscheidender Faktor. Insgesamt werden im CRE-Zukunftsreport sechs Schwerpunkte gesetzt, die miteinander verknüpft sind und strategische Antworten von Unternehmen jeder Größe erfordern:

Neue Arbeitsformen Nachhaltigkeit und Diversität stärken Die Zukunft der Arbeitsflächen Nutzung neuer Technologien Investment und Portfolio Management Partnerschaften optimal nutzen