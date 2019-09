Crem Solutions unter dem Dach von Spacewell

Spacewell, eine Dachmarke der Nemetschek Group, integriert die Crem Solutions GmbH & Co. KG in das Segment „operate & manage“. Crem Solutions läuft künftig auch unter dem Namen Spacewell und wird sich weiterhin mit den Produkten iX-Haus und iX-Haus plus um Softwarelösungen für das Property Management aller Immobilien-Asset-Klassen kümmern.

Die Nemetschek Group bietet Softwarelösungen für den Arbeitsfluss aller Lebenszyklus-Phasen von Immobilien. Durch Unternehmensakquisitionen bietet die Gruppe außerdem Softwarelösungen für Smart Building und IoT sowie für das Facility-Management und das Integrated Workspace Management in der Nutzungsphase von Immobilien an.

Die detaillierten Unternehmenskennzahlen und das Leistungsspektrum der Spacewell-Produkte für den Gebäudebetrieb erhalten Sie in unserer CAFM-Marktübersicht unter:

www.immobilien-fachliteratur.com/marktuebersichten/3/marktuebersicht-cafm-software-2019