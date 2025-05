CTP vereinbart Energiepartnerschaft mit node.energy

Der Entwickler und Bestandshalter von Logistik- und Industrieimmobilien CTP hat eine Partnerschaft mit node.energy für die nachhaltige Energieversorgung seiner Logistikimmobilien vereinbart. Bis 2030 will CTP europaweit 90 Prozent seiner Liegenschaften zu 100 Prozent mit „grüner“ Energie versorgen. Dazu setzt das Unternehmen auf Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen seiner Immobilien. Da der Photovoltaikstrom abhängig von Tages- und Nachtzeit sowie witterungsbedingt Schwankungen unterliegt, bezieht der Entwickler bei höherem Verbrauch Strom aus anderen nachhaltigen Energiequellen wie beispielsweise aus Windkraft.

Die node.energy GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt nun CTP dabei, dazu passende Energielieferanten auf einem dezentralen Energiemarkt zu finden. node.energy verbindet Verbraucher und rund 14.000 zertifizierte Erzeuger von CO2-neutraler, lokaler Energie mittels direkter PPAs (Power Purchase Agreements). Ein Beispiel dafür ist das „Match“ des Windstromerzeugers Windpark.eu mit CTP, der dem Entwickler aus Windkraft gewonnene Energie im Bedarfsfall zur Verfügung stellt.

Mit dem neuen Modell zur Versorgung seiner Immobilien geht CTP damit nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, sondern tritt selbst als Energie-Vollversorger auf. Damit profitieren Mieter von einer zuverlässigen und preisgünstigeren Energie. Durch die Unabhängigkeit vom regulären Strommarkt braucht es für die Energieversorgung keine kostspieligen Zwischenhändler – und auch Preisschwankungen müssen nicht in Kauf genommen werden. Alle Energieleistungen liegen bei CTP in einer Hand, von der Erzeugung bis zur Abrechnung. Gleichzeitig wird CTP mithilfe der Partnerschaft auch in der Lage sein, seine lokal erzeugte, überschüssige Energie am Spotmarkt zu verkaufen.

Stimmen zur Energiepartnerschaft

„Direkte PPAs sind die Zukunft der nachhaltigen und wirtschaftlichen Energieversorgung in Deutschland. Wir sorgen dafür, dass die benötigte Strommenge aus PV-Anlagen sowie Windparks optimal bereitgestellt wird. Wir freuen uns, dieses Modell mit CTP partnerschaftlich begleiten zu dürfen“, sagt Michael Blichmann, Geschäftsführer von node.energy. „Die fossilfreie Energieversorgung ist eine der vielfältigen Nachhaltigkeitsmaßnahmen von CTP. Diese umfassen außerdem eine fossilfreie Wärmeversorgung durch Wärmepumpen sowie den Fokus auf die Revitalisierung von Brachflächen. Damit lässt sich die Flächenversiegelung reduzieren und ein effektiver Beitrag zum Klima- und Umweltschutz sowie zum Erhalt der Biodiversität leisten. Alle neue Immobilien von CTP sind nach dem internationalen Nachhaltigkeitsstandard BREEAM Very Good oder besser zertifiziert“, sagt Timo Hielscher, Managing Director M&A bei CTP Deutschland. CTP verfügt zum 31. Dezember 2024 über 13,3 Millionen Quadratmeter GLA in 10 Ländern.