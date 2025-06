Deutsche Bank verlängert mit CBRE

Der internationale Immobiliendienstleister CBRE und die Deutsche Bank haben ihre Vereinbarung über integrierte Dienstleistungen für das Immobilienportfolio in über 50 Ländern erneuert.

CBRE wird in den meisten Märkten außer Deutschland, Luxemburg und Italien integrierte Facility-Management-Dienstleistungen sowie Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen für das Finanzinstitut erbringen, teilte das Unternehmen mit. CBRE wurde den Angaben zufolge bereits 2010 von der Deutsche Bank mit Facility-Management-Dienstleistungen in ausgewählten Märkten in der EMEA-Region beauftragt.

„Die Erweiterung unserer vertrauensvollen Partnerschaft mit CBRE ermöglicht es uns, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Büroräume in unserem gesamten Portfolio intelligenter zu nutzen“, sagte Rebecca Short, Chief Operating Officer der Deutschen Bank. Bis 2050 will die Bank weltweit keine Kohlendioxidemissionen mehr verursachen und ein globales Arbeitsplatznutzungsprogramm umsetzen.