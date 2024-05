Diakonie Nord Nord Ost ist Anwender der Planon SAP-App

Planon hat die Diakonie Nord Nord Ost in Holstein als Anwender für seine App Planon Real Estate Management for SAP S/4HANA gewonnen. Die Diakonie gehört mit mehr als 280 Standorten und 4.500 Mitarbeitern zu den größten sozialen Pflegedienstleistern in Deutschland. Aktuell steht sie vor komplexen Herausforderungen bei der Verwaltung und Instandhaltung ihrer Immobilien und Vermögenswerte. Daher entschloss sie sich, die SAP Endorsed App von Planon in ihre bestehende SAP Public Cloud-Landschaft zu integrieren. Mit dieser Lösung kann die Diakonie ihre Immobilien- und Facility Management-Prozesse in die Finanzprozesse des Unternehmens integrieren, teilt Planon mit. Das optimiere Abläufe, die von der Leistungsfähigkeit und Sicherheit der SAP Cloud-ERP-Lösung zusätzlich profitieren.