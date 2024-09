DLR verlängert mit Caverion

Die Caverion Deutschland GmbH hat auch für die kommenden Jahre den Auftrag vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erhalten, Facility Services sowie das Energiemanagement in Oberpfaffenhofen und zusätzlich am DLR-Standort Augsburg zu übernehmen.

Zu diesem Ergebnis kamen die Vertragsparteien nach einer Neuausschreibung, teilte der Gebäudetechnik-Spezialist am 17. September mit. „Ich freue mich sehr, dass wir wiederholt überzeugen konnten und unsere 20-jährige Zusammenarbeit weiterführen können“, sagte Manfred Simmet, CEO von Caverion Deutschland.

In der neuen Vertragsperiode ist der Dienstleister an beiden DLR-Standorten für den Betrieb der gebäudetechnischen Anlagen aller Gewerke zuständig. Darüber hinaus wird das Forschungszentrum bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in den Gebäuden unterstützt, heißt es aus München.