Dorfner: Wachstum in 2021

Trotz zweitem Pandemie-Jahr sowie anhaltenden Einschränkungen hat die Dorfner Gruppe einen Gesamtumsatz von 275,5 Mio. Euro verzeichnet und konnte das Jahr mit einem Plus von sieben Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr abschließen. „Das ist eine überaus erfreuliche Entwicklung – angesichts der riesigen Herausforderungen, vor die uns die Pandemie und auch die geopolitische Entwicklung stellt. Unsere starke Position im Gesundheitsmarkt und natürlich die hohe Identifikation sowie die Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren und sind die Garanten für dieses positive Ergebnis“, erklärte Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht.

Die einzelnen Sparten

Der Geschäftsbereich Gebäudereinigung erzielte mit Abstand den höchsten Umsatz und konnte um 12,6 Prozent gesteigert werden und liegt nun bei 233,0 Mio. Euro. Stabilisieren konnte sich die Sparte Gebäudemanagement mit 23,1 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau, während das Geschäftsfeld Catering von 38,2 Mio. Euro auf 32,1 Mio. Euro zurückging. Das begründet sich laut Engelbrecht auf den Lockdowns sowie dem anhaltenden Trend zu Homeoffice-Regelungen in den Unternehmen. Als stabile Komponente für Dorfner gilt jedoch die Patientenversorgung in Krankenhäusern und die Verpflegung in Alten- und Seniorenheimen. Auch das Auslandsgeschäft der Gruppe in Österreich und Tschechien entwickelte sich positiv, mit 13 Mio. Euro Umsatz, vergleichbar zum Vorjahr.

Trotz aller unsicheren Variablen zeigt sich Peter Engelbrecht mit Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr optimistisch, auch wenn die weiteren Pandemieentwicklungen und der Ukraine-Krieg eine Prognose erschweren.

