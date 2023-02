dormakaba: Photovoltaik-Strom für indischen Produktionsstandort

Der Anbieter von Sicherheits- und Zutrittstechnik dormakaba hat in seiner indischen Produktionsstätte in Mahindra World City, Chennai, ein Photovoltaik-Kraftwerk in Betrieb genommen. Mit 440 Solarmodulen verfügt das Werk nun über eine installierte Leistung von 240 kWp. Nach Unternehmensangaben genüge dies, um den aktuellen Energiebedarf am Standort regenerativ zu decken. Bereits 2018/19 installierte dormakaba die ersten Solarpanels auf dem Dach seiner Produktionsstätte in Chennai. 2021/22 wurde die Installation weiter ausgebaut und im Januar 2023 abgeschlossen. Im Rahmen seiner Klimaschutz-Strategie setzt das Unternehmen in Regionen, in denen Ökostrom nicht ohne Weiteres auf dem Markt verfügbar ist, auf Photovoltaik.

Einführung von Energiemanagement-Systemen

Im Rahmen seiner Strategie Shape4Growth verfolgt dormakaba ein Nachhaltigkeitskonzept mit mehr als 30 ESG-Zielen. Damit erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2021/22 dormakaba eine Reduzierung der CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mitte 2022 waren bei 67 Prozent der unternehmenseigenen Produktionsstandorte, lokalen Montagestandorte und regionalen Logistikzentren Energiemanagementsysteme eingeführt (Vorjahr: 21 Prozent).

