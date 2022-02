Drees & Sommer übernimmt Die Werkbank

Seit 1. Januar 2022 ist das Wiener Unternehmen Die Werkbank IT GmbH Teil der Drees & Sommer SE. Das international tätige Immobilienberatungs- und Planungsunternehmen Drees & Sommer baut damit seine digitale Kompetenz weiter aus. Die Werkbank hat sich in den vergangenen Jahren als Anbieter hochwertiger BIM-Lösungen für Architekten, Planer und die Baustoffindustrie insbesondere im DACH-Raum etabliert und wird künftig unter der Führung des langjährigen Geschäftsführers Matthias Uhl und von Patrick Theis sein Produktportfolio weiterentwickeln. Das Werkbank-Tochterunternehmen Next IT Services in Sofia wird wie bisher eine wichtige Rolle bei allen IT-Entwicklungen einnehmen und die digitale Kompetenz von Drees & Sommer in den Bereichen CAD, BIM, VR und AR ergänzen.