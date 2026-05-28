Caverion erwirbt Kees Klima und Kältetechnik

Caverion Deutschland übernimmt zum 31. Mai die Kees Klima- und Kältetechnik GmbH im niedersächsischen Ronnenberg.

„Unser Wachstumsfokus liegt unter anderem im Bereich Kälte- und Klimatechnik. Die Firma Kees stellt eine strategische Ergänzung unseres Leistungsportfolios in diesem Bereich dar“, begründete Manfred Simmet, Geschäftsführer von Caverion Deutschland, die Akquisition. Das Unternehmen mit knapp 40 Beschäftigten erwirtschaftete eigenen Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 6,1 Mio. Euro mit Klima-, Kälte, Prozess-, Mess- und Regeltechnik für den Industriesektor.

Kees Klima- und Kältetechnik soll als Marke fortgeführt und als eigenständige Niederlassung der Caverion Region Nord-West zugewiesen werden. Die bisherigen Eigentümer Ulf Nickel und Jörg Ruhländer bleiben Geschäftsführer, teilte der Dienstleister für Gebäude und Industrieanlagen weiter mit.

Caverion Deutschland hatte erst im März die S&A Schaltanlagenbau GmbH mit Sitz im niedersächsischen Garbsen zugekauft, um sein Portfolio im Bereich Gebäudeautomation zu ergänzen.