Klüh reinigt Kreiskrankenhaus Grünstadt

Klüh Clinic Service übernimmt in den kommenden fünf Jahren die Reinigungsleistungen im Kreiskrankenhaus Grünstadt in Rheinland-Pfalz.

Zum Leistungsumfang gehören umfassende Hygienedienstleistungen wie Unterhalts-, Intensiv- und OP-Reinigung, Rufbereitschaft, Bettenaufbereitung sowie ein Hol- und Bringdienst, teilte die Tochtergesellschaft der Klüh-Unternehmensgruppe Ende Mai mit. „Mit unseren hohen Hygienestandards und effizienten Prozessen bieten wir eine verlässliche Grundlage für den sensiblen Klinikbetrieb“, erklärte Daniel Carnol, Geschäftsführer von Klüh Clinic Service.