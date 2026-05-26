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Klüh reinigt Kreiskrankenhaus Grünstadt

Michael Pecka
von Michael Pecka
Das Kreiskrankenhaus Grünstadt in Rheinland-Pfalz. (Bild: www.crosscreation.de)

Klüh Clinic Service übernimmt in den kommenden fünf Jahren die Reinigungsleistungen im Kreiskrankenhaus Grünstadt in Rheinland-Pfalz.

Zum Leistungsumfang gehören umfassende Hygienedienstleistungen wie Unterhalts-, Intensiv- und OP-Reinigung, Rufbereitschaft, Bettenaufbereitung sowie ein Hol- und Bringdienst, teilte die Tochtergesellschaft der Klüh-Unternehmensgruppe Ende Mai mit. „Mit unseren hohen Hygienestandards und effizienten Prozessen bieten wir eine verlässliche Grundlage für den sensiblen Klinikbetrieb“, erklärte Daniel Carnol, Geschäftsführer von Klüh Clinic Service.

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