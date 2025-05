Drees & Sommer: Verlangsamtes Wachstum in schwierigem Marktumfeld

Nach den rasanten Wachstumssprüngen in den vergangenen Jahren hat sich die Geschäftsentwicklung der Stuttgarter Drees & Sommer SE 2024 etwas verlangsamt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz der Unternehmensgruppe von 900,0 Mio. Euro auf 964,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich von 102,7 Mio. Euro auf 114,6 Mio. Euro. Aktuell beschäftigt Drees & Sommer 6.500 Mitarbeitende an 70 Standorten. „Das wirtschaftliche Umfeld hat uns im vergangenen Geschäftsjahr stark gefordert. Trotz der angespannten Lage behaupten wir uns erfolgreich, weil wir die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen und seit vielen Jahren vorausschauend die Diversifikation unserer Geschäftsbereiche vorangetrieben haben“, erklärt Steffen Szeidl, Vorstandssprecher der Drees & Sommer SE.

So hat Drees & Sommer mit der Integration der m3 Bauprojektmanagement GmbH eine bereits bestehende Verbindung im Bereich Baumanagement weiter vertieft. Auf europäischer Ebene hat das Unternehmen mit der Übernahme des nordirischen Unternehmens Johnston Houston die Marktpräsenz in den Bereichen Building Surveying, Kostenberatung und Projektmanagement in Irland und dem Vereinigten Königreich ausgebaut. Verstärkt wird dies zudem mit der 100-prozentigen Beteiligung am britischen Ingenieurbüro RSP Consulting Engineers, das sich auf die Finanzbranche, Life Sciences und Data Center spezialisiert hat. Um im internationalen Wettbewerb eine relevante Größe zu behalten hat Drees & Sommer im Jahr 2024 die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens VVA Projects mit Hauptsitz in New York eingeleitet und zu Beginn dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen. Szeidl zufolge gebe es auch auf dem amerikanischen Kontinent in den Bereichen Life Sciences, Halbleiterindustrie und Data Center ein erhebliches Marktpotenzial. Zudem biete die sehr hohe Revitalisierungsnotwendigkeit im Bereich Office große Chancen.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zu Drees & Sommer finden Sie in unserer FM-Berater-Datenbank oder in unserer Marktübersicht der FM-Beratungsunternehmen 2025.