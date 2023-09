Dussmann und Code Blue gründen Joint Venture für Cybersicherheit

Das Dienstleistungsunternehmen Dussmann mit Hauptsitz in Berlin und die in Tel Aviv ansässige Code Blue Ltd. haben mit „Code Blue by Dussmann“ ein Joint Venture im Bereich Cybersicherheit aus der Taufe gehoben. Beide Partner sind zu gleichen Teilen beteiligt.

Das Unternehmen, das als „Code Blue GmbH“ firmiert, wird von Frankfurt am Main aus umfangreiche Sicherheitsservices vor, während und nach Cyberangriffen anbieten. Kernkompetenz ist es, Unternehmen und Institutionen in Deutschland zum einen best-möglich vor Cyberbedrohungen zu schützen, und sie zugleich auf den wahrscheinlichen Fall einer erfolgreichen Cyberattacke vorzubereiten: angefangen vom Aufspüren von Schwachstellen, über die Entwicklung von Sicherheitsstrategien und Notfallplänen bis zur Intervention im Ernstfall.