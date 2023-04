Dussmann und eurekantine.de kooperieren

Das Dienstleistungsunternehmen Dussmann wird mit seiner Food-Services-Tochter sämtliche Speisen und Getränke, mit welchen die Smart-Vending-Machines von eurekantine.de bestückt werden produzieren. Das erste Roll-Out findet im Rhein-Main-Gebiet statt. Grund für die Zusammenarbeit ist laut Dussmann-Geschäftsführer Harald Fischer, dass sich das Besuchsverhalten von Mitarbeitenden zu ihren Arbeitsplätzen verändert hat. Montags und freitags sind weniger Mitarbeitende in ihren Offices und somit auch weniger in Betriebsrestaurants vertreten. Mit dem Automaten-Konzept wollen die Unternehmen auf das veränderte Nutzungsverhalten reagieren und die Küchen-Kapazitäten effizienter gestalten. Der digitale Marktplatz, die Speise-Rezepturen, die Technik sowie die Logistik stammen von eurekantine.de. Das Konzept richtet sich vor allem an Kitas, Schulen, Betriebe sowie Pflege- und Senioreneinrichtungen.