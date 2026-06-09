Techem verkauft Contracting-Geschäft an Elevion

Die Eschborner Techem Gruppe hat mit der Elevion Group B.V., Amsterdam, einen Kaufvertrag über die Veräußerung der Techem Solutions GmbH abgeschlossen. Der Energiedienstleister war bislang als eigenständiges Tochterunternehmen innerhalb der Gruppe als Anbieter für Wärme-Contracting im deutschen Gebäudesektor tätig und betreibt rund 2.600 dezentrale Energieerzeugungsanlagen für seine Kunden.

Für Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group, ist die Übernahmen eine Stärkung der Elevion Group in Deutschland durch „erprobte Contracting-Kompetenzen, langjährige Betriebserfahrung und umfassendes Know-how im Management von Energiesystemen in der Immobilienwirtschaft“. Damit sie die Wachstumsmöglichkeiten in einem attraktiven Umfeld voll ausschöpfen können, wollen Elevion und Techem Solutions nun „ihre Kompetenzen bündeln, um eine skalierbare europäische Plattform aufzubauen“, teilte Techem Anfang Juni 2026 mit. Eine langfristige strategische Partnerschaft soll gezielte Investitionen in Innovation, Digitalisierung sowie Expansion ermöglichen, Wachstumschancen erschließen und die Energiewende in Europa vorantreiben. Gleichzeitig will sich Techem nach Angaben von CEO Matthias Hartmann auf das Kerngeschäft im Bereich smarte Energiedatenlösung für Gebäude fokussieren. „Dadurch können wir Kapital und Ressourcen noch gezielter einsetzen und unsere langfristige Wachstumsdynamik weiter beschleunigen”, erklärt er.

Mitarbeitende, die dem veräußerten Geschäftsbereich Techem Solutions zugeordnet sind, wechseln im Zuge der Transaktion in die neue Eigentümerstruktur über. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.